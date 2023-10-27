Санобрезку 1500 деревьев дополнительно проведут в Иркутске до конца года

В Иркутске продолжают работу по санитарной обрезке зеленых насаждений. Изначально планировалось обработать 3,5 тысячи деревьев до конца года, однако эту цифру решили увеличить и по итогу привести в порядок еще 1500 деревьев, сообщает администрация города.