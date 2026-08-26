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Газета.ру

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Песков объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между спецслужб

Песков объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между спецслужб

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит главы амеркианской разведки в беседе с газетой The Washington Post.

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