Песков объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между спецслужб

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит главы амеркианской разведки в беседе с газетой The Washington Post.
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