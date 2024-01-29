Эксперты рассказали о репутационном уроне США из-за хуситов

Обострение ситуации в Красном море между США и проиранским движением «Ансар Аллах» (хуситы) не только оказывает влияние на рост цен на товары, но и на саму репутацию Вашингтона как защитника международного судоходства и гегемона в регионе.
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