Владимир Зеленский. REUTERS Вчера 2,2K прочитали Новые потрясающие новости с Украины не оставляют сомнений в намерениях "просроченного и жалкого" псевдонедопрезидента Украины Зеленского – он решил обобрать своих сограждан до последней нитки.