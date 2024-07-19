Владимир Зеленский. REUTERS Вчера 2,2K прочитали Новые потрясающие новости с Украины не оставляют сомнений в намерениях "просроченного и жалкого" псевдонедопрезидента Украины Зеленского – он решил обобрать своих сограждан до последней нитки.
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