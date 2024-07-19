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Зеленский решил обобрать свой народ до нитки: дыры в бюджете Киева будут закрывать обычные украинцы

Зеленский решил обобрать свой народ до нитки: дыры в бюджете Киева будут закрывать обычные украинцы

Владимир Зеленский. REUTERS Вчера 2,2K прочитали Новые потрясающие новости с Украины не оставляют сомнений в намерениях "просроченного и жалкого" псевдонедопрезидента Украины Зеленского – он решил обобрать своих сограждан до последней нитки.

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renmina
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