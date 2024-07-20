Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 20 июля

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен с бывшим главой США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что совместная встреча будет направлена на поиск путей справедливого и долгосрочного мирного урегулирования.
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