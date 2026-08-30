Правильная посадка малины: как добиться высокого урожая в будущем

Узнайте, как правильно посадить малину для богатого урожая: траншея глубиной 80–100 см, ветви для питания и удобрения.
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