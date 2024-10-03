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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Глава ЯНАО Артюхов пригласил земляков на выставку достижений Ямала

Глава ЯНАО Артюхов пригласил земляков на выставку достижений Ямала

Глава округа посетил выставку достижений ЯНАО, которая открылась в Ямальской филармонии. В соцсетях Дмитрий Артюхов рассказал о впечатлениях от увиденного и рекомендовал всем землякам побывать на уникальной экспозиции.

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