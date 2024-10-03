Глава ЯНАО Артюхов пригласил земляков на выставку достижений Ямала

Глава округа посетил выставку достижений ЯНАО, которая открылась в Ямальской филармонии. В соцсетях Дмитрий Артюхов рассказал о впечатлениях от увиденного и рекомендовал всем землякам побывать на уникальной экспозиции.
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