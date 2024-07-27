Спектаклей почти нет, осталось книги продавать. Сбежавший из России актёр Назаров зарабатывает как может

Спектаклей за границей почти нет, осталось только книги продавать. Сбежавший из России актёр Дмитрий Назаров зарабатывает как может.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
- Русский удар по бункеру в Одессе: Потери огромные, британцы выдвинули требования Зеленскому. Паника нарастает
- Николаев вспыхнул моментально. Пожар на площади 300 тыс кв метров после прилёта по аэродрому – авиация уничтожена. Раскрыты причины
Свежие комментарии