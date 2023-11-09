Прицелы на расстоянии: есть ли у «Хезболлы» российские ракеты «Яхонт»

США ставят целью демонизировать ливанскую военизированную партию «Хезболла», распространяя информацию о якобы имеющихся у нее на вооружении российских ракетах «Яхонт», заявил «Известиям» источник, близкий к политическому руководству «Хезболлы».
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