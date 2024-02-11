Задоров дисквалифицирован на два матча НХЛ и оштрафован на $39 тыс. за грубую игру

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова. В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (3:4) россиянин грубо сыграл против форварда Лукаса Рэймонда.
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