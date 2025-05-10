Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Полицейские никак не ожидали увидеть столько людей на коленях, когда зашли в обычное складское помещение, тут же позвонили в ФСБ

Полицейские никак не ожидали увидеть столько людей на коленях, когда зашли в обычное складское помещение, тут же позвонили в ФСБ

Что ж это за дела такие в нашем Сосновском районе? Включаю телевизор, а там — силовики накрыли нелегальную молельню прямо в складском помещении, в посёлке Красное Поле! Заходят, а там приезжие, десятки, на коленях молятся, как в мечети.

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