В годы Великой Отечественной войны для лечения раненых и больных, поступающих с фронта, в нашем городе было создано несколько госпиталей.
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В годы Великой Отечественной войны для лечения раненых и больных, поступающих с фронта, в нашем городе было создано несколько госпиталей.