Совбез России обеспокоен слабоумием Байдена: Может случайно начаться ядерная война

Прогрессирующая старческая деменция американского лидера может стать причиной ядерного конфликта.Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил о том, что вопрос "случайной" ядерной войны по вине США сейчас звучит все громче.
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