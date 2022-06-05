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К поискам 8-летнего мальчика под Волгоградом привлекли кинологов и авиацию

К поискам 8-летнего мальчика под Волгоградом привлекли кинологов и авиацию

Накануне, 4 июля, волонтеры вместе с правоохранителями прочесывали лес. В общей сложности в поисках ребенка принимают участие более 200 человек, в том числе полицейские из районных отделов Камышина, Котово и Михайловки, а также казачьих отрядов.

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