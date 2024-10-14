Фото: коллаж Царьграда Митрополит Владимир назвал мигрантов стратегическим вызовом национальной безопасности.
Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир
Комментарии
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LD
Leon Dan
Ох не скоро это будет.
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12 час.
НR
Надежда Rudi
Как же он прав! И Бастрыкин прав, и Матвеев прав, и Кабанов прав. Их всего четверо против армии лоббистов!
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12 час.
Поль Меерсон
Русским не пытаются запретить защищаться. Нам это давно запретили, полистайте УК, что там насчёт необходимой обороны. Это-просто страх перед своим народом. Был у нас правитель, что не боялся своего народа, да гдеж его теперь взять...
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9 час.
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