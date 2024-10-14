Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кинжалов
    А ты что сам тоже спекулянт, всё знаешь...Сильный ты, водитель дивана...Хамство америкосо...
  • Андрей Тихонов
    А может лучшее предупреждение труп врага?"Серёжа, прекрати...
  • alik3456 Джексон
    У нас ответ один: Давайте деньги на разоружения...Хамство америкосо...

Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир

Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир

Фото: коллаж Царьграда Митрополит Владимир назвал мигрантов стратегическим вызовом национальной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Ох не скоро это будет.
Ответить
12 час.
НR
Надежда Rudi
Как же он прав! И Бастрыкин прав, и Матвеев прав, и Кабанов прав. Их всего четверо против армии лоббистов!
Ответить
12 час.
Поль Меерсон
Русским не пытаются запретить защищаться. Нам это давно запретили, полистайте УК, что там насчёт необходимой обороны. Это-просто страх перед своим народом. Был у нас правитель, что не боялся своего народа, да гдеж его теперь взять...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх