Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир

Как же он прав! И Бастрыкин прав, и Матвеев прав, и Кабанов прав. Их всего четверо против армии лоббистов!

Поль Меерсон

Русским не пытаются запретить защищаться. Нам это давно запретили, полистайте УК, что там насчёт необходимой обороны. Это-просто страх перед своим народом. Был у нас правитель, что не боялся своего народа, да гдеж его теперь взять...