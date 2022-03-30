"Россия" обезопасила свои самолеты. Что предприняла авиакомпания

Все 125 самолетов авиакомпании "Россия" переведены в российский реестр. То есть теперь – после получения сертификатов летной годности – компания может и дальше продолжить пользоваться самолетами иностранного производства под флагом своей страны.
Все 125 самолетов авиакомпании "Россия" переведены в российский реестр. То есть теперь – после получения сертификатов летной годности – компания может и дальше продолжить пользоваться самолетами иностранного производства под флагом своей страны.
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