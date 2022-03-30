Царьград

2 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    А как это хохлофашисты свободно катаются за границу и назад? Почему нет блокады? Почему до сих пор не отключили им ин...Украинские офицер...
  • Галина Светлая
    Молодец Делягин. Пусть думают прежде чем нападать, чем это для них закончится. Расхорохорились.В Госдуме ответил...
  • Борис Кокин
    видимо больше никто не мог заступиться за женщину... отец исполнил свой долг- защитил дочь и внука.В Подмосковье оте...

"Россия" обезопасила свои самолеты. Что предприняла авиакомпания

"Россия" обезопасила свои самолеты. Что предприняла авиакомпания

Все 125 самолетов авиакомпании "Россия" переведены в российский реестр. То есть теперь – после получения сертификатов летной годности – компания может и дальше продолжить пользоваться самолетами иностранного производства под флагом своей страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх