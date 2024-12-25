Большие корабли просто так не тонут

Можно строить различные версии, для этого и существуют соцсети 😉 Будет проведено объективное расследование и примут решение - обнародовать причину или нет.

ФЮ

Фаина Юсупова

Единственное что можно сделать,это охранять корабли, самолёты и всё,что привлекает нацискую властьа также проверить всех кто находится на работе на этих транспортах.А самое главное тех кто обслуживает и загружает товар.