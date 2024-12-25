Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Большие корабли просто так не тонут

Большие корабли просто так не тонут

ЮРИЙ  СЕЛИВАНОВ Уходящая американская администрация использует буквально каждый оставшийся ей день для максимального разжигания войны против России и устраивает одну за другой все более крупные провокации.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Можно строить различные версии, для этого и существуют соцсети 😉 Будет проведено объективное расследование и примут решение - обнародовать причину или нет.
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9 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Единственное что можно сделать,это охранять корабли, самолёты и всё,что привлекает нацискую властьа также проверить всех кто находится на работе на этих транспортах.А самое главное тех кто обслуживает и загружает товар.
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6 час.

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