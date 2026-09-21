Google вернулась на рынок ноутбуков. Представлены Googlebook: экран 2,8К, 10 лет обновлений, 16 часов автономности, платформы Intel и Qualcomm — от 900 долларов

Причем уже в базе обещают 16 ГБ оперативной памяти — в отличие от MacBook Neo Google открыла предзаказы на Googlebook — новое семейство ноутбуков, с которым компания возвращается на этот рынок.
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