Стрельникова: распространение на Арктику правового режима Антарктики невозможно 

Распространение на Арктику правового режима, аналогичного правовому режиму Антарктики, невозможно. Об этом ТАСС заявила директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.
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