Более тысячи ямальцев поучаствовали в акции отказа от табака «Бирюзовая лента»

Ямал 30 мая присоединился к Всемирному дню без табака. Жители городов и сел могли получить от врачей и волонтеров бирюзовые ленты как символ отказа от курения, сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии