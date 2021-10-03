Карантин смягчили в Нур-Султане

Вышло новое Постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане. Согласно документу, акимату столицы, Палате предпринимателей, Управлению общественного здравоохранения, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, субъектам предпринимательства, а также жителям и гостям столицы поручено продолжить реализацию проекта Ashyq на объектах предпринимательства.