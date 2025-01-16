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Свободу генералу Попову и командиру Белому!

Свободу генералу Попову и командиру Белому!

Запорожская область благодарна генералу Попову за оборону Запорожская область РФ отказалась от статуса потерпевшей стороны в деле генерал-майора Ивана Попова! Это лучшая новость дня.

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Комментарии
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Андрей
суд разберётся. Не надо лезть .
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15 час.
Tania Еременко
Надо лезть! СВОБОДУ ГЕНЕРАЛУ ПОПОВУ! И  НАКАЗАТЬ тех, кто устроил такое издевательство над ним! Они - все на виду.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Уже разобрался. Военный суд зависит о высоких чинов.
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9 час.

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