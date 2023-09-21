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Как Украине вернуться к "границам 1991 года". Это будет худший для Зеленского вариант

Как Украине вернуться к "границам 1991 года". Это будет худший для Зеленского вариант

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал выступление президента Владимира Зеленского в ООН и предложил Украине вернуться к "границам 1991 года", но другим путём — как новый округ России.

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