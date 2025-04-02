Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Как следует из результатов исследования, проведённого специалистами из Министерства сельского хозяйства США (USDA) и ...Высыпаем макароны...
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    Проще и выгоднее томатный сок! Не надо воды и пасты!Высыпаем макароны...
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Высыпаем макароны из пачки прямо на сковороду. Никакой варки, но ужин будет шикарный

Высыпаем макароны из пачки прямо на сковороду. Никакой варки, но ужин будет шикарный

Приготовим легкий, быстрый и аппетитный ужин из привычных продуктов, которые всегда найдутся дома. Макароны сразу отправляем на сковороду, добавляем курицу – и уже через несколько минут блюдо готово к подаче.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
Проще и выгоднее томатный сок! Не надо воды и пасты!
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9 час.
EV
Evgeni Velesik
Как следует из результатов исследования, проведённого специалистами из Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу, и угрожая тем самым здоровью.
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9 час.
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