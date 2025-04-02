Высыпаем макароны из пачки прямо на сковороду. Никакой варки, но ужин будет шикарный

Приготовим легкий, быстрый и аппетитный ужин из привычных продуктов, которые всегда найдутся дома. Макароны сразу отправляем на сковороду, добавляем курицу – и уже через несколько минут блюдо готово к подаче.
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