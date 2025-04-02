Высыпаем макароны из пачки прямо на сковороду. Никакой варки, но ужин будет шикарный

Проще и выгоднее томатный сок! Не надо воды и пасты!

EV

Evgeni Velesik

Как следует из результатов исследования, проведённого специалистами из Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу, и угрожая тем самым здоровью.