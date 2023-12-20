Бывшего депутата Заксобрания Ростовской области приговорили к четырём годам колонии

Его обвиняли в хищении газа.Шахтинский городской суд Ростовской области снова рассмотрел дело бывшего депутата Законодательного собрания Ростовской области Игоря Кундрата и инженера по газовому и электрическому хозяйству принадлежащего ему предприятия Антона Аскользина.