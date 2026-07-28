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Газета.ру

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В Сириусе открылся мобильный исторический парк "Россия - Моя история"

В Сириусе открылся мобильный исторический парк "Россия - Моя история"

Мобильный исторический парк "Россия - Моя история" начал работу на федеральной территории Сириус. Новый интерактивный маршрут охватывает почти 1000-летнюю историю страны - от становления Древней Руси до освоения космоса - и рассчитан на посетителей разных возрастов, сообщили организаторы.

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