В Сириусе открылся мобильный исторический парк "Россия - Моя история"

Мобильный исторический парк "Россия - Моя история" начал работу на федеральной территории Сириус. Новый интерактивный маршрут охватывает почти 1000-летнюю историю страны - от становления Древней Руси до освоения космоса - и рассчитан на посетителей разных возрастов, сообщили организаторы.