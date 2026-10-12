Новый катализатор повысил долговечность цинк-воздушных аккумуляторов

Исследователи Технического университета Дармштадта разработали катализатор для перезаряжаемых цинк-воздушных аккумуляторов.
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