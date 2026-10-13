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Маткапитал в 2027 году может превысить миллион рублей, кому положен

Маткапитал в 2027 году может превысить миллион рублей, кому положен

С февраля 2027 года материнский капитал может заметно прибавить в весе. По данным ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина, заложенные в проект бюджета цифры выглядят так: 1,029 млн рублей для одних семей и почти 779 тысяч — для других.

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