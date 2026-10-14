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Царьград

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ERR: Министр обороны Эстонии раскрыл присутствие НАТО на Украине

ERR: Министр обороны Эстонии раскрыл присутствие НАТО на Украине

Министр обороны Эстонии Мартин Херем подтвердил присутствие военных НАТО на Украине с 2022 года. Несмотря на отсутствие участия в боевых действиях, они учатся на опыте украинцев.

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