Внешнеторговый оборот Архангельской области за январь–июнь 2026 года на 16% превысил прошлогодний показатель, а экспорт вырос на 23,7%, при этом почти три четверти поставок пришлось на древесину и целлюлозно-бумажную продукцию.
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