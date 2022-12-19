Daily Moscow

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Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена

Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена

Денис Пушилин заявил, что часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнеи.

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