Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена

Денис Пушилин заявил, что часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнеи.