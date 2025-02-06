Колеса для штурмовиков: «Солдатские байки» — то, чего остро не хватает на фронте

Армейский мотоцикл XXI века должен быть простым, надёжным и полностью отечественным Иван Рыбин На фото: мотоцикл МВ-650 (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Есть ли место для мотоциклов в армиях XXI века? Как оказалось да, в зоне СВО таковые тоже применяются, хотя и в очень ограниченном количестве.
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