Колеса для штурмовиков: «Солдатские байки» — то, чего остро не хватает на фронте

Армейский мотоцикл XXI века должен быть простым, надёжным и полностью отечественным Иван Рыбин На фото: мотоцикл МВ-650 (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Есть ли место для мотоциклов в армиях XXI века? Как оказалось да, в зоне СВО таковые тоже применяются, хотя и в очень ограниченном количестве.