Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку ООО «Звезда АБЗ» после обращений жителей о возможных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
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