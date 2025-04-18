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На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

Н Украине, на одном из киевских рынков, продают привезенные из Курской области «трофеи». Фото одной из торговых точек на опубликовал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев», который ведет группа Аида спецназа «Ахмат».

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