Натовские патроны: украинский пленный рассказал о военной подготовке

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Подготовка солдат ВСУ оставляет желать лучшего. В видео, опубликованном Минобороны РФ, украинский военнослужащий Александр Михалко, находящийся в плену, сообщил, что во время огневой подготовки инструкторы в шутливой форме предлагали мобилизованным имитировать звук выстрелов из автомата, называя это «стрельбой натовскими патронами», которые на самом деле отсутствуют.
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