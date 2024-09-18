Ну, конечно, статья Bild о плане Зеленского заморозить войну — фейк! Это же те же самые фейкометы, которые твердили о российском вторжении, и даже публиковали план-карту, когда Зеленский распинался про «шашлыки».
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