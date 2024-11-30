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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Безруков о пропавших часах Смолова: «Мы у «Краснодара» только очки забрали в том матче. Никто из «Рубина» к этому не причастен»

После матча 15-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:1) футболист «Краснодара» не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

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