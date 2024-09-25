«Времена года» – так будет называться новый сквер в Красногвардейском районе

Его выбрали жители путем голосования Жители Красногвардейского района Петербурга определили название для нового общественного пространства, которое откроется этой осенью на пересечении улиц Коммуны и шоссе Революции.
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