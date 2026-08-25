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1 сентябрьдән мәктәпләрдә кыңгырау чыңы урынына көйләр яңгыраячак

Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы 1 сентябрьдән барлык төбәкләрне үз эченә алачак «Кыңгыраулар урынына көйләр» дигән масштаблы проектны дәвам итә.

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