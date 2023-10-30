Морган Фримен рассказал, почему носит золотые серьги

Несмотря на всемирную славу и бесчисленные роли, Морган Фримен остается загадочной личностью. Уроженец Мемфиса, штат Теннесси, отличается не только непревзойденным актерским талантом и звучным голосом, но и стилем.
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