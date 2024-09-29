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Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», «Торпедо» против «Сочи», «Балтика» сыграет с «Чайкой»

«Урал» сыграет в гостях с «Енисеем», «Торпедо» примет «Сочи», тульский «Арсенал» – «Уфу», «Балтика» встретится на выезде с «Чайкой».

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