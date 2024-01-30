Отказался праздновать Новый год с Заворотнюк и детьми: правда ли, что Чернышев недолюбливает ее наследников?

Фигурист Пётр Чернышев уже долгие годы состоит в браке с актрисой Анастасией Заворотнюк. Брак у пары крепкий, их приближенные говорят только о том, каким молодцом является спортсмен, постоянно пытаясь улучшить условия жизни своей жены, зарабатывая деньги на её лечение и с заботой и вниманием относясь к их маленькой дочери Миле.