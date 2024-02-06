Дело о нападении на фотокора “Ъ” дошло до приговора с третьей попытки

Как стало известно “Ъ”, три и два с половиной года лишения свободы запросил гособвинитель для охранников обменного пункта валют на Кутузовском проспекте, 18 столицы Сергея Гребенюкова и Романа Московского.
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