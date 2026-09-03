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Царьград

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Гранты на 5,17 млн рублей получили молодые специалисты заповедников

Гранты на 5,17 млн рублей получили молодые специалисты заповедников

Молодым специалистам заповедного дела выделили гранты на 5,17 млн рублей по итогам второго конкурса. Решение приняла профильная комиссия, а объявление победителей состоялось в рамках Восточного экономического форума — 2026.

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