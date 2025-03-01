В Великобритании министр подала в отставку в знак протеста

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку после решения премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения расходов на иностранную помощь.
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