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Аргументы и Факты

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Эстония закупила для Украины бракованные боеприпасы на деньги ЕС

Эстония закупила для Украины бракованные боеприпасы на деньги ЕС

Боеприпасы, закупленные Эстонией для передачи ВСУ на средства Евросоюза, оказались непригодными к эксплуатации из-за низкого качества.

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