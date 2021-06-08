Газета.ру
Онколог назвал фактор, повышающий риск развития рака на 20%

Онколог назвал фактор, повышающий риск развития рака на 20%

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск возникновения рака.

