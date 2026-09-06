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Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нежеланные «обнимашки»

Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нежеланные «обнимашки»

Неожиданные прикосновения к другому человеку — обнять, схватить за руку, погладить по какой-то части тела, тем более ущипнуть, — вполне могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, если человека сильно оскорбит нарушение телесной неприкосновенности .

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