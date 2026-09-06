Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нежеланные «обнимашки»

Неожиданные прикосновения к другому человеку — обнять, схватить за руку, погладить по какой-то части тела, тем более ущипнуть, — вполне могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, если человека сильно оскорбит нарушение телесной неприкосновенности .