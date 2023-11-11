"Ликвидировать Зеленского - и всё станет хорошо" - подобные фразы не раз звучали в народе, особенно после трагических событий в России, когда украинские террористы и их пособники совершали преступления в нашей стране.
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