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Минфин и ЦБ Исландии поспорили из-за инфляции

Министр финансов Исландии Дади Мар Кристоферссон не согласился с оценкой центрального банка страны, согласно которой одной из главных причин ускорения инфляции стал рост государственных сборов и тарифов, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью с министром.

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